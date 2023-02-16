В Волгоградской области в ближайшие сутки столбики термометров опустятся до отметки -20 градусов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, такая температура ожидается в отдельных районах региона в ночь с 17 на 18 февраля.

По информации волгоградских синоптиков, в пятницу, 17 февраля, в регионе возможен небольшой снег, в отдельных районах туман и изморозь. По-прежнему на дорогах Волгоградской области сохранится гололедица в ближайшие дни.

– Температура днем 17 февраля составит в Волгоградской области от -2 до -7 градусов. В ночь на 18 февраля при прояснениях возможно похолодание до -15 и -20 градусов. В субботу днем потеплеет до -1 ...-6 градусов, – сообщают в ЦГМС.

В ночь на 19 февраля в Волгоградской области сохранятся морозы до 18 градусов. При этом днем в воскресенье ожидают ясную погоду, а местами до +3 градусов.