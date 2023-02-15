Общество

Волгоградцы сообщают о массовых взломах аккаунтов в Telegram: рассказываем, где они «прокололись»

Общество 15.02.2023 17:48
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15.02.2023 17:48


О массовых взломах аккаунтов в Telegram сообщают сегодня жители Волгоградской области. По словам читателей ИА «Высота 102», многие из них 15 февраля стали получать сомнительные сообщения от знакомых из списка контактов. Чаще всего в сообщениях содержится просьба одолжить определенную сумму путем перевода на карту. 

До сегодняшнего дня я был уверен в том, что Telegram – самый безопасный мессенджер. Все переписки, которые хочется защитить от посторонних – личные и деловые, ведутся именно мной именно здесь. Но, как выяснилось сегодня, и здесь оказалось небезопасно, – говорит читатель «Высоты 102» Александр, демонстрируя сообщения, полученные от давно забытых людей. – Приходят сообщения от тех, кто есть в моем списке контактов, но с кем я не общался уже по несколько лет. Все просят от меня денег. 

Есть и те, кто сообщает, что их аккаунт был взломан. 

В личные сообщения сегодня пришло приглашение принять участие в голосовании. Прошла по ссылке, после этого потеряла доступ к Telegram, а знакомые стали звонить с вопросом, что случилось и зачем я вдруг прошу у них денег, – делится волгоградка, представившаяся Оксаной. 


В ГУ МВД России по Волгоградской области в связи с новым видом мошенничества жителей региона просят проявлять бдительность и попросту не вступать в общение с незнакомцами и не принимать в Telegram приглашений перейти по сомнительным ссылкам. 

– Пользователю или владельцу Telegram-канала приходит сообщение от взломанного абонента. В нём он просит помочь проголосовать в некоем конкурсе или оказать финансовую помощь на лечение. Ниже приводится ссылка, ведет на мошеннический ресурс. При попытке, например, проголосовать на сайте требуется указать номер телефона и код, – описывают  преступную схему полицейские и советуют: сообщать эти сведения нельзя ни в коем случае. Иначе вы вручите мошенникам ключ для захода в ваш Telegram-аккаунт. Злоумышленники получат доступ к вашим контактам, группам, подпискам и иной конфиденциальной информации.

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