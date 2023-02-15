Общество

Волгоградская академия покупает гербы и флаги на 25 млн рублей

Общество 15.02.2023 14:19
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15.02.2023 14:19


Закупку государственных символов РФ на 25 миллионов 687 тысяч 960 рублей разместила «Волгоградская государственная академия последипломного образования». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, это государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования готово купить 3836 российских гербов и флагов. Зачем этому учреждению такой объем госсимволов РФ, не поясняется. Отмечается, что их поставка осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

Больше всего в этой закупке настольных флагштоков с одним флагом РФ из атласа - 2740 штук. Флагшток, как указано в техническом задании, должен быть золотого цвета.
Также закупаются 274 флага России с флагштоком уличным. Они должны выдерживать температуру от +50 до -50 градусов и сильные ветровые нагрузки. Основание флагштока должно быть на бетонном фундаменте весом 500 кг.
В закупке указаны и флаги протокольные из атласа, которые будут применяться внутри помещения. Древко должно быть изготовлено из древесины высокого качества с напольной подставкой. Всего требуется 274 таких флага.
В этом же количестве - 274 шутки - понадобились и большие гербы с высотой изображения не менее 43 сантиметров. Оно наносится на габардин методом полноцветной печати и помещается в раму из натурального дерева. Ее высота - не менее 70 сантиметров.
Герб малый также заказывается в количестве 274 штук. В данном случае высота изображения составляет 27 сантиметров, а высота рамы - не менее 43 сантиметров.
Закупка проводится в виде аукциона в электронной форме, итоги которого подведут 6 марта.
На сайте ГАУ ДПО «ВГАПО» указано, что функции и полномочия учредителя этой академии возложены на комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 
По данным сайта госзакупок, только в феврале текущего года в рамках национального проекта «Образование» волгоградская государственная академия последипломного образования объявила закупок на сумму порядка 360 миллионов рублей. Помимо госсимволов РФ академия закупает ноутбуки, МФУ (принтер, сканер, копир), интерактивные комплексы с вычислительным блоком, видеокамеры, цифровые лаборатории и робототехнические наборы и многое другое.

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