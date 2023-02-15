Волгоградское УФАС признало нарушающей этические требования звуковую рекламу, которая распространялась в салонах автобусах, проходящих мимо Волгоградского государственного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, материалы дела будут переданы для возбуждения административного дела в отношении рекламодателя и рекламораспространителя.

Предметом рассмотрения в деле являлся звуковой ролик со следующим содержанием: «Не знаешь куда идти после института? Однозначно, танцевать на барной стойке и пропадать до утра! Ведь мы научим тебя правильно зажигать на вечеринках! Запомни адрес …. 18+».

Но реклама понравилась не всем волгоградцам. Пассажиры пожаловались, что ролик звучит очень громко и указывали на ее неуместность в общественном транспорте.

Затем, правда, трансляция ролика была прекращена досрочно по инициативе самого перевозчика, которому начали поступать обращения волгоградцев с требованием прекратить ее распространение.

Напомним, в ноябре 2022 года спорная реклама была оценена Экспертным советом при Волгоградском УФАС. Тогда эксперты большинством голосов пришли к выводу, что звуковая реклама заведения, транслируемая в общественном транспорте, обращена также и к несовершеннолетним потребителям рекламы, прививает аморальные стандарты поведения молодежи, а также формирует у детей представление о стандартах и нормах поведения молодёжи.

Реклама является непристойной и ее распространение в общественном транспорте не соответствует действующим нормам морали и нравственности, сделали вывод специалисты. Эксперты также посчитали, что такая реклама неуместна в городском общественном транспорте.