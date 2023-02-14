В Волгограде у кафе «Пиратская бухта» сгорел автомобиль: видео

В Дзержинском районе Волгограда накануне вечером сгорела отечественная легковушка. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось у кафе «Пиратская бухта» по улице имени Рокоссовского, 87. Инцидент попал на видео.





— В 21.11 поступил сигнал о возгорании автомобиля ВАЗ -2109 2005 года выпуска по всей площади. Расчеты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21.23, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Как уточнили в спасательном ведомстве, при пожаре никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me