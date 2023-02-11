Волгоградцев предупредили о шторме и метели 12 февраля

Спасатели предупредили жителей Волгоградской области о резком ухудшении погоды и вероятности возникновения ЧС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спасательное ведомство, 12 февраля в регионе прогнозируется штормовой ветер, мокрый снег и метель.

— В воскресенье по области установится облачная погода. В ночные часы местами выпадет небольшой снег. Утром и днем пройдут осадки в виде небольшого, местами умеренного снега, мокрого снега, вероятна метель, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Утром и днем в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. Ветер ночью южный 5-10 м/с, утром и днем юго-западного направления 8-13 м/с.

Спасатели уточнили, что местами порывы ветар приблизятся к штормовым значениям в 15-20 м/с. Ночью за окном -7...-12 °С, днем 0...-5 °С.

При возникновении предпосылок и фактов ЧС волгоградцев просят немедленно сообщать в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области по телефону 101.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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