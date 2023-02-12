В Волгоградской области подорожали цветы ко Дню святого Валентина

Общество 12.02.2023 09:05
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12.02.2023 09:05
Волгоградцы заметили подорожание цветов ко Дню святого Валентина. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость тюльпана выросла до 120 рублей, хотя еще на днях эти цветы можно было купить за 100 рублей. Розу длиной в 80 см теперь в Волгограде продают по 400 рублей за штуку. Раньше она стоила 350 рублей.
Продавцы не скрывают, что подорожание связано с предстоящим праздником.
- Пришла новая партия с новыми ценами, - рассказал продавец цветочного киоска на колхозном рынке в Волжском. – Так что берите то, что осталось пока по старым.
Старые цены, впрочем, тоже не радуют. Стоимость оформленных букетов достигает 5 тысячи рублей. Но продавцы уверены, что мелочиться влюбленные в преддверие 14 февраля не будут.
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