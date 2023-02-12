



В Волгоградской области в 2022 году родилось 17622 малышей, при этом умерло почти в 2 раза больше жителей – 34437 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, где подвели предварительные итоги естественного движения населения за 2022 год.







Для сравнении: в 2021 году в регионе на свет появились 19555 человек (снижение в 2022 году - 9,9%), а умерли 46629 человек (снижение - 26,1%).





Так, коэффициент рождаемости в Волгоградской области в 2022 году составил 7,2 человека на 1 тысячу населения (в 2021 году – 7,4), коэффициент смертности – 14,1 (в 2021 году – 18,9%).





В итоге Волгоградская область среди регионов ЮФО заняла первое место по снижению темпов рождаемости и смертности.





Между тем, по предварительным данным, в России за 2022 год родились 1 млн 306 тыс. 162 младенца, умерли 1 млн 905 тыс. 778 человек, зарегистрированы 1 млн 53 тыс. 884 брака и 683 тыс. 111 разводов.







Естественная убыль составила 599 тыс. 616 человек, что на 42,5% ниже аналогичного показателя за 2021 год.





Смертность в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 годом на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%. Количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1% по сравнению с 2021 годом, число разводов увеличилось на 6,0%.