Короткая передышка перед морозами: что будет с погодой в Волгограде на новой неделе

В Волгограде новая неделя начнется с осадков и небольшой плюсовой температуры днем. Однако ближе к выходным синоптики прогнозируют новую волну холода.

— 13 февраля по области в ночные и утренние часы местами возможен снег. Днем в отдельных районах небольшой снег. Ветер западной четверти 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью за окном -5...-10 °С, днем -3...-8 °С.

В Волгограде, в первый рабочий день новой недели установится переменная облачность. Ночью 13 февраля будет идти снег. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западной четверти 9-14 м/с. В ночной период в городе на Волге -7...-9 °С, после обеда -4...-6 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 13 по 19 февраля в Волгограде ожидается пасмурная погода, мокрый снег в начале недели и шквалистый ветер. Самым теплым днем новой недели станет вторник. Днем воздух прогреется до +1 °С, ночью температура опустится до -4 °С, скорость ветра 15 м/с. С понедельника по среду средние ночные температуры составят -4...-5 °С. К пятнице днем столбики термометров покажут -6 °С, а в ночные часы до -13...-15 °С.

— Сегодня в областном центре без существенных осадков. Ночью и утром временами туман, изморозь. На дорогах гололедица, — добавили волгоградские прогнозисты. — Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут -3...-5 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»