Происшествия

В Волгоградской области мужчина найден мертвым в частном доме

Происшествия 10.02.2023 18:55
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10.02.2023 18:55


В Михайловском районе Волгоградской области 10 февраля обнаружен труп 51-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», житель хутора Старореченский найден мертвым в собственном частном доме. 

По сообщению экстренных служб, вероятнее всего причиной смерти стало отравление угарным газом. Известно, что  частный дом отапливался с помощью газового оборудования.  

Отметим, что это третий с начала недели смертельный случай отравления угарным газом. В понедельник, 6 февраля, в Камышинском районе Волгоградской области были обнаружены тела 56-летней женщины и 40-летнего мужчины, которые приходились друг другу братом и сестрой. 

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