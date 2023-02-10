В Волгоградской области мужчина найден мертвым в частном доме

В Михайловском районе Волгоградской области 10 февраля обнаружен труп 51-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», житель хутора Старореченский найден мертвым в собственном частном доме.
По сообщению экстренных служб, вероятнее всего причиной смерти стало отравление угарным газом. Известно, что частный дом отапливался с помощью газового оборудования.
Отметим, что это третий с начала недели смертельный случай отравления угарным газом. В понедельник, 6 февраля, в Камышинском районе Волгоградской области были обнаружены тела 56-летней женщины и 40-летнего мужчины, которые приходились друг другу братом и сестрой.