«Мы все в долгах»: жителям двухэтажки в Волгограде насчитали по 9 тысяч за тепло

Управление жилинспекции по городу Волгограду проведет проверку начислений за тепло жителям дома №16 по ул. Даугавской в Советском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, соответствующее заявление направлено в ведомство председателем совета МКД Еленой Поповой посредством системы ГИС ЖКХ.

– Заявление еще не рассмотрено, но в разговоре сотрудники управления выразили удивление объемом тепла, которое уходит на наш дом, сейчас будут разбираться, – рассказали жильцы.

По словам волгоградцев, с ноября прошлого года жители дома стали получать квитанции на оплату отопления с цифрами, которые у пожилых людей вызывали приступы гипертонии.

– В ноябре прошлого года на нашу квартиру насчитали 7600 рублей, в декабре – 8760, а в январе – 8873, – рассказывает Елена. – Многие наши соседи, как и мы, не в состоянии оплачивать такие счета. Со всеми другими услугами ЖКХ получаются безумные цифры. Поэтому люди в долгах.

Между тем, в доме №16 по ул. Даугавской живут горожане, имеющие техническое образование и опыт работы в ЖКХ. Еще летом прошлого года жильцы выяснили несоответствие между расчетным и фактическим диаметром сопла, в связи с чем были направлены коллективные жалобы в управление жилищной инспекции Волгограда и в прокуратуру Советского района с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, принять меры для нормализации оборудования и перерасчете платы за оказанные услуги.

– В итоге в тепловом узле был установлен элеватор с расчетным диаметром сопла 4,2 мм, как и положено, – рассказывают горожане. – Однако не были устранены другие нарушения. Так, в подающем трубопроводе указано давление воды 70 м. водного столба, а в обратном – 50 м, но это противоречит высоте строения, так как наш дом двухэтажный и на вводе из центральной магистрали теплоснабжения должен быть установлен понижающий уровень давление – 40 м. водного столба. Отсутствие такого регулятора, как мы считаем, влияет на начальные показания расходомера, прибора учета и увеличивает итоговое число Гкал до 30 и выше. В результате нам приходят счета, которые мы не можем оплатить.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать эту ситуацию в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». В организации сообщили, что начисления на данный дом произведены в соответствии с показаниями ОДПУ корректно.

В «Концессии теплоснабжения» в ответ на редакционный запрос сообщили буквально следующее:

– Режим работы котельной БМК-80, обеспечивающий отоплением данный жилой дом, составляет по давлению 9 на 4 кгс/см2. Данный режим выбран из условия обеспечения всех жилых домов располагаемым напором и минимальным давлением в обратном трубопроводе для обсечения залива всех систем отопления, и не превышает допустимого давления более 6 кгс/см2. Условия по давлению не более 6 кгс/см2 соблюдено: на вводе в жилой дом Даугавская, 16 Р2=5 кгс/см2. Источник тепловой энергии работает согласно заданному режиму с учётом необходимости обеспечения требуемых параметров коммунального ресурса на вводе в многоквартирный дом.

В конечном итоге в компании заключили, что регулировка системы отопления на внутридомовых коммуникациях – зона ответственности управляющей организации.

О результатах рассмотрения обращения жителей в жилинспекцию Волгограда информагентство проинформирует дополнительно.