В Волгограде студентку приговорили к 100 часам обязательных работ за обман пенсионерки









За телефонное мошенничество 18 летняя жительница Волгограда приговорена к 100 часам обязательных работ.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд признал студентку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Назначенное ей наказание она будет отрабатывать в свободное от учебы время.

В суде установлено, что девушка в октябре 2022 года решилась на обман граждан за денежное вознаграждение, которое ей пообещал сообщник, которого она нашла в Интернете. В октябре прошлого года он позвонил 82-летней пенсионерке под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Он убедил пожилую женщину, что за деньги ее родственница может избежать уголовной ответственности. Доверчивая пенсионерка на это сообщила, что у нее есть 200 тысяч рублей. Забирать деньги приехала 18-летняя девушка. Она оставила себе 20 тысяч, а остальную сумму перевела на счет сообщника.

На суде юная волгоградка признала вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уголовное дело в отношении ее сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



