







Учительница победила в судебном споре с отделением Пенсионного фонда России по Волгоградской области. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в апреле 2022 года женщина получила отказ в назначении ей пенсии по причине отсутствия достаточного специального стажа. При этом, как указала учительница, отделение ПФР не учло период ее работы учителем музыки с 1 сентября 1999-го по 15 октября 2000 года.

В этом споре разбирался Ворошиловский районный суд Волгограда, который признал, что период работы учителем музыки был исключен из общего стажа волгоградки необоснованно. Отделение ПФР обязали учесть этот период и назначить женщине досрочную пенсию по старости. Однако решение было обжаловано ПФР.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил решение Ворошиловского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, - сообщила Вальковская.

Напомним, с 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.