162 квартиры покупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домов

Администрация Волгограда инициировала первые в 2023 году конкурсные процедуры по приобретению партии квартир для переселения жильцов аварийных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, всего в рамках данной партии муниципалитет планирует приобрести 33 однокомнатных, 102 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартир. Их площадь составит от 27,5 до 74,4 квадратных метров.

Жилье предназначено для передачи волгоградцам, проживающим в аварийных домах, переселение которых будет проводится в 2023-2024 годах. Поставщики еще порядка 900 жилых помещений для переселения горожан уже определены по итогам предыдущих конкурсных процедур.

В предоставляемых квартирах должны быть установлены кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка. Перед приемкой жилья сотрудники администрации Волгограда проверят качество выполненных отделочных работ, а также его соответствие другим условиям договора.

Собственники жилого помещения также могут получить денежную компенсацию за свою недвижимость – более 300 владельцев жилых помещений, выбравшие этот вариант, уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей. Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах.

В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов уже переселено свыше 4300 человек. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов новоселье должны справить порядка 10 тыс. человек.