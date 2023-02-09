В Волгограде откроют центр координации регионов РФ для помощи жителям Донбасса

В Волгограде в марте 2023 года планируют открыть Ресурсный общественный центр «Вместе за семью», который объединит шесть регионов России – Волгоградскую, Пензенскую, Воронежскую области, Ставпрополь, а также Краснодарский и Ставропольский край. Как сообщает ТАСС 9 февраля, здесь будут оказывать совместную помощь жителям Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Ресурсный общественный центр создается на базе волгоградской региональной общественной организации «Православный семейный центр "Лествица"» — члена Ассоциации организаций по защите семьи. С марта месяца будет оборудовано спецпомещение под работу штаба, — цитирует информагентство главу российской Ассоциации организаций по защите семьи Марию Филину.

В создаваемом центре будут планироваться выезды специалистов из регионов России на территорию Донбасса. В планах в течение 2023 года развивать и обучать психологов, стажировать активистов общественных движений для работы в Донбассе, подключать к волонтерской работе некоммерческие организации.