Разведчики применят комплекс «Стрелец» в Волгоградской области









В Волгоградской области проходит лагерный сбор военнослужащих подразделений войсковой разведки мотострелкового соединения.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе сборов разведчики выполнят ряд учебно-боевых задач в условиях ведения оборонительных действий, отработают различные методы организации разведдозора, разведки боем и других способов.

- Особое внимание в ходе занятий будет уделено применению комплекса связи, разведки и управления «Стрелец», отображающего текущую информацию о своих силах и «противнике», обеспечивающему оперативное принятие решений в динамично меняющейся обстановке, - сообщили в ЮВО.

Кроме того, разведчики усовершенствуют свои навыки применения оружия и специальных технических средств разведки, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники.

Фото: пресс-службе ЮВО



