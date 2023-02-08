Разведчики применят комплекс «Стрелец» в Волгоградской области

Общество 08.02.2023 09:18
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08.02.2023 09:18
В Волгоградской области проходит лагерный сбор военнослужащих подразделений войсковой разведки мотострелкового соединения.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе сборов разведчики выполнят ряд учебно-боевых задач в условиях ведения оборонительных действий, отработают различные методы организации разведдозора, разведки боем и других способов.
- Особое внимание в ходе занятий будет уделено применению комплекса связи, разведки и управления «Стрелец», отображающего текущую информацию о своих силах и «противнике», обеспечивающему оперативное принятие решений в динамично меняющейся обстановке, - сообщили в ЮВО.
Кроме того, разведчики усовершенствуют свои навыки применения оружия и специальных технических средств разведки, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники.
Фото: пресс-службе ЮВО
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