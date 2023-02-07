Волгоградцы сообщают о сбое в работе VK









Волгоградцы сегодня, 7 февраля жалуются на то, что социальная сеть «В Контакте» недоступна для пользователей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, пресс-служба социальной сети уже признала наличие проблемы, пояснив, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой сети.





В компании заверили, что работы по восстановлению доступа завершаются.





Между тем, накануне произошел кратковременный сбой и в работе Яндекса. Некоторые сервисы также были недоступными около часа.