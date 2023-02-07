Молкомбинат в Волгоградской области поставлял в соцучреждение просроченный творог

Общество 07.02.2023 10:37
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07.02.2023 10:37
Сотрудники Россельхознадзора направили в прокуратуру материалы проверки ООО «МК Михайловский».
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в январе текущего года в рамках мониторинга данных ФГИС «Меркурий» на указанном предприятии установлен факт оформления производственных сертификатов на молочную продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья.
– Выявлено, что уполномоченными лицами предприятия оформлены производственные сертификаты на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья, а именно из 10000 кг пастеризованного молока выработано 78000 кг молочной сухой сыворотки (подсырной), из 21900 кг охлажденного сырого коровьего молока выработано 219000 кг пастеризованного молока, что фактически невозможно, – сообщили в ведомстве.
В ходе дальнейшего анализа установлено, что на молочном комбинате были увеличены сроки годности на творог на четверо суток.
– После продления сроков годности продукция направлена в адрес социального учреждения региона, – сообщили в управлении Россельхознадзора.
По фактам установленных нарушений молочному комбинату приостановлена регистрация в системе «Меркурий». Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством. В адрес прокуратуры направлена информация о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования в рамках компетенции. Социальному учреждению направлены информационные письма о необходимости принятия мер в отношении поставленной им продукции.
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