Общество

Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-Центавриды

Общество 07.02.2023 11:21
0
07.02.2023 11:21



Сотрудники планетария советуют волгоградцам 8 февраля понаблюдать красивейшее явление - малый метеорный поток Альфа-Центавриды. 
- Наблюдайте Альфа-Центавриды около 05:00 по местному, когда их радиант, расположенный в созвездии Кентавра, будет высоко над горизонтом, - сообщили в Волгоградском планетарии.
Малый метеорный поток в этом году наблюдают с 28 января по 21 февраля, однако пик активности выпадает на 8 февраля. Интенсивность звездопада составит 6 метеоров в час. 
По данным специалистов, кажущийся источник метеоров (радиант) Альфа-Центаврид расположен в созвездии Кентавра. Это девятое по величине созвездие на небе, наиболее известное тем, что в нем находится ближайшая к Солнечной системе звезда — Альфа Центавра.
Точное расположение радианта: 4° к северо-западу от звезды Хадар (Бета Центавра). Метеорный поток лучше всего видим в Южном полушарии. Он наблюдается до 32° северной широты.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.02.2023 15:59
Общество 07.02.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 15:53
Общество 07.02.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 14:14
Общество 07.02.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 13:57
Общество 07.02.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 13:11
Общество 07.02.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 12:36
Общество 07.02.2023 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 12:13
Общество 07.02.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 12:01
Общество 07.02.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 10:37
Общество 07.02.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 09:40
Общество 07.02.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.02.2023 08:27
Общество 07.02.2023 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 20:40
Общество 06.02.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 18:51
Общество 06.02.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 18:48
Общество 06.02.2023 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 16:52
Общество 06.02.2023 16:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:59
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусорСмотреть фотографии
15:53
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчинуСмотреть фотографии
15:22
билайн подвел итоги развития инфраструктуры в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом разыскивают седого мужчину в камуфляжной курткеСмотреть фотографии
14:14
«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем ТулуповымСмотреть фотографии
14:12
Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»Смотреть фотографии
13:57
Волгоградский губернатор анонсировал дополнительные меры поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:11
На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысьСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде судят водителя, который задавил подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:36
В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:13
«Дешевле только в Саратове»: в Волгограде выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
12:02
Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторовСмотреть фотографии
12:01
На таможне в Волгограде проверили партию кошачьих домиков из ТбилисиСмотреть фотографии
11:22
«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщинуСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-ЦентавридыСмотреть фотографии
10:37
Молкомбинат в Волгоградской области поставлял в соцучреждение просроченный творогСмотреть фотографии
10:26
Команда «Сталинград» сыграет со «Спартаком» в Волгограде 1 мая в ретро-матчеСмотреть фотографии
10:01
«Над ним сомкнулись глыбы»: спасательная операция на месте гибели гражданина Турции под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
«Волгоградэнергосбыт» направил объединенные платежки за электроэнергию и вывоз мусораСмотреть фотографии
09:33
Волгоградца, хранившего дома тротил и боеприпасы, отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
08:44
УК «7 Ветров»: «Для нас каждый собственник – работодатель»Смотреть фотографии
08:27
Съемки шоу «Битва экстрасенсов» пройдут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
РПН: активность гриппа А и Б выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
Волгоградцам рассказали о связи буддистов с длинными выходными в февралеСмотреть фотографии
20:07
Безликие декларации, сбор ДНК и адаптация преступников: Владимир Путин подписал новые законыСмотреть фотографии
19:42
Дверь была плотно прикрыта: в Волгоградской области нашли тела брата и сестрыСмотреть фотографии
18:51
В СВО погиб житель Волгоградской области Александр КосенкоСмотреть фотографии
18:48
Волгоградцам рассказали, можно ли вернуть в магазин просрочку без чекаСмотреть фотографии
18:05
В Волгоградской области задавивший рабочего водитель зерновоза идет под судСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде автобус № 79 снес легковушку: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
 