Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-Центавриды









Сотрудники планетария советуют волгоградцам 8 февраля понаблюдать красивейшее явление - малый метеорный поток Альфа-Центавриды.

- Наблюдайте Альфа-Центавриды около 05:00 по местному, когда их радиант, расположенный в созвездии Кентавра, будет высоко над горизонтом, - сообщили в Волгоградском планетарии.

Малый метеорный поток в этом году наблюдают с 28 января по 21 февраля, однако пик активности выпадает на 8 февраля. Интенсивность звездопада составит 6 метеоров в час.

По данным специалистов, кажущийся источник метеоров (радиант) Альфа-Центаврид расположен в созвездии Кентавра. Это девятое по величине созвездие на небе, наиболее известное тем, что в нем находится ближайшая к Солнечной системе звезда — Альфа Центавра.

Точное расположение радианта: 4° к северо-западу от звезды Хадар (Бета Центавра). Метеорный поток лучше всего видим в Южном полушарии. Он наблюдается до 32° северной широты.

Фото из архива ИА «Высота 102»