Волгоградцам рассказали о связи буддистов с длинными выходными в феврале

В феврале 2023 года жителей РФ, в том числе и Волгоградской области, ожидают длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Как сообщает ИА «Высота 102», это стало возможным благодаря переносу нерабочего праздничного дня в январе.

— В 2023 году 1 и 8 января выпали на воскресные дни. В связи с этим праздничные даты перенесли на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, — поясняет информагентство со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В феврале волгоградцы смогут отдохнуть законные четыре дня. Выходными объявлены 23, 24, 25 и 26 числа. Всего в феврале 2023 года — 28 календарных дней. Из них для граждан, работающих по пятидневному графику, будет 18 рабочих дней (17 полных и 1 сокращенный день) и 10 дней выходных и праздников. Тем, кто работает шесть дней в неделю, в субботу, 25 февраля, придется выйти на работу.

Кстати, кому действительно повезло — так это жителям Алтая, Бурятии, Калмыкии, Тывы и Забайкальского края. В феврале этого года они в отличие от граждан других субъектов РФ отдохнут на один день больше из-за проведения местного праздника (буддийского Нового года), который региональные власти сделали выходным, сообщают «РИА Новости». В 2023-м буддисты отметят праздник 21 февраля.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»