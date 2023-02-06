В Камышинской ЦГБ после ДТП с главврачом назначено временное руководство

В городе Камышине Волгоградской области в Центральной городской больнице назначен временно исполняющий обязанности главного врача. Как сообщает ИА «Высота 102», руководить учреждением во время отсутствия Владимира Галушкина будет Елена Сучилина.

Напомним, что 5 февраля на трассе в Волгоградской области автомобиль Lexus, за рулем которого находился главврач Камышинской ЦГБ, врезался во встречный ВАЗ. В результате аварии на месте скончались два человека, а сам Владимир Галушкин был доставлен в больницу с травмами.

Сегодня, 6 февраля, ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП, пояснив одновременно, что 58-летний водитель иномарки, согласно предварительной информации, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой.

В ответ на редакционный запрос в облздраве сообщили о временно исполняющем обязанности главного врача.

– На период временной нетрудоспособности главного врача исполняющим обязанности назначена Заместитель главного врача по поликлинической части Сучилина Елена Анатольевна, – прокомментировали в профильном комитете.

Известно, что в настоящее время в больнице остаются двое пострадавших в аварии. Это 58-летний Владимир Галушкин, состояние которого оценивается как средней степени тяжести, и 15-летняя девушка в стабильно тяжелом состоянии.

Фото: с сайта Камышинской ЦГБ