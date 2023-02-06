По факту смертельного ДТП с участием Lexus и ВАЗ-2112, произошедшего 5 февраля около 11.20 на 38 километре трассы Иловля — Ольховка в Волгоградской области, возбуждено уголовное дело. По данным ИА «Высота 102», за рулем иномарки находился главный врач Камышинской ЦГБ.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, — сообщили информагентству в пресс-службе регионального главка МВД. — Расследование поручено следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным полицейских, напомним, на трассе столкнулись автомобили Lexus и ВАЗ-2112. В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте. По имеющейся информации, иномарка выехала на встречку и врезалась в отечественную легковушку.

Как пояснили в облздраве, в больницу № 25 Волгограда госпитализированы ребенок 2007 года рождения в тяжелом состоянии и мужчина 1964 года рождения в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: ХУ Волгоград / t.me