Общество

Автобусы ГУП «Волгоградавтотранс» распродают с молотка

Общество 05.02.2023 08:29
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05.02.2023 08:29



В Волгограде распродают имущество ГУП «Волгоградавтотранс», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС Торги.
Согласно информационному сообщению, основанием для продажи имущества предприятия является постановление ГУ ФССП по Волгоградской области от 13.12.2022 года о передаче арестованного имущества на торги. Оно передано территориальному управлению Росимущества на реализацию.



Открытые торги  продут в форме аукциона, т.е. победителем станет участник, предложивший наибольшую цену. Покупателям предлагают пять автобусов ЛиАЗ бело-зеленого цвета, 2011 года выпуска по начальной цене 2 миллиона 625 тысяч рублей каждый. Общая сумма – 13 миллионов 125 тысяч рублей. Каждый автобус выставлен отдельным лотом. Шаг аукциона – 10 тысяч рублей.
Публичные торги назначены на 27 февраля текущего года.
Напомним, что финансовые проблемы крупнейший пассажирский перевозчик региона испытывает не первый год. В мае 2022 года сообщалось, что предприятию во второй раз удалось избежать банкротства после того, как были погашены долги перед компанией «Инфорком-центр»  за поставки топлива на сумму более 5 миллионов рублей, которая и обратилась в суд с требованием признать банкротом должника. В процессе рассмотрения дела предприятие также погасило задолженность и перед ООО «Альфа-Дизайн», которое заявлялось в качестве еще одного кредитора.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли  из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных из-за ограничений. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками и избежать процедуры банкротства.  
Справка. ГУП «Волгоградавтотранс» состоит из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние,  соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.

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