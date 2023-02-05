Автобусы ГУП «Волгоградавтотранс» распродают с молотка

Общество 05.02.2023 08:29
0
05.02.2023 08:29
В Волгограде распродают имущество ГУП «Волгоградавтотранс», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС Торги.
Согласно информационному сообщению, основанием для продажи имущества предприятия является постановление ГУ ФССП по Волгоградской области от 13.12.2022 года о передаче арестованного имущества на торги. Оно передано территориальному управлению Росимущества на реализацию.
Открытые торги продут в форме аукциона, т.е. победителем станет участник, предложивший наибольшую цену. Покупателям предлагают пять автобусов ЛиАЗ бело-зеленого цвета, 2011 года выпуска по начальной цене 2 миллиона 625 тысяч рублей каждый. Общая сумма – 13 миллионов 125 тысяч рублей. Каждый автобус выставлен отдельным лотом. Шаг аукциона – 10 тысяч рублей.
Публичные торги назначены на 27 февраля текущего года.
Напомним, что финансовые проблемы крупнейший пассажирский перевозчик региона испытывает не первый год. В мае 2022 года сообщалось, что предприятию во второй раз удалось избежать банкротства после того, как были погашены долги перед компанией «Инфорком-центр» за поставки топлива на сумму более 5 миллионов рублей, которая и обратилась в суд с требованием признать банкротом должника. В процессе рассмотрения дела предприятие также погасило задолженность и перед ООО «Альфа-Дизайн», которое заявлялось в качестве еще одного кредитора.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных из-за ограничений. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками и избежать процедуры банкротства.
Справка. ГУП «Волгоградавтотранс» состоит из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние, соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.
Дорожники борются с последствиями непогоды в Волгоградской области05.02.2023 09:27
Общество 05.02.2023 09:27
Снег и мороз до -3 прогнозируют в Волгограде 5 февраля04.02.2023 21:08
Общество 04.02.2023 21:08
Под Волгоградом похоронили священника из «Боевого братства»04.02.2023 20:16
Общество 04.02.2023 20:16
Роскосмос украсил новую ракету-носитель рисунками детей о Волгограде04.02.2023 18:27
Общество 04.02.2023 18:27
Концессии заменили участок трубы на месте аварии на Семи ветрах в Волгограде04.02.2023 17:33
Общество 04.02.2023 17:33
СК РФ начал проверку после стрима ОНФ о бездорожье в хуторе под Волгоградом04.02.2023 16:20
Общество 04.02.2023 16:20
Попавший под двойные санкции Олег Газманов выступит в Волгограде перед полным залом04.02.2023 15:06
Общество 04.02.2023 15:06
Волгоградские фермеры объявили сбор на закупку квадрокоптеров для СВО04.02.2023 13:48
Общество 04.02.2023 13:48
Волгоградцы в феврале будут отдыхать от 10 до 12 дней04.02.2023 09:55
Общество 04.02.2023 09:55
Росстат: население Волгоградкой области к 1 января 2023 года сократилось на 23931 человек04.02.2023 08:52
Общество 04.02.2023 08:52
На дороге Волгоград — Средняя Ахтуба изменят схему движения с 5 февраля03.02.2023 20:54
Общество 03.02.2023 20:54
«Надо заплатить 7,5 тысяч»: волгоградцев шокировали суммы за отопление в платежках за январь03.02.2023 20:22
Общество 03.02.2023 20:22
Рост давления и похолодание до -15 °С: синоптики рассказали о погоде на новой неделе в Волгограде03.02.2023 18:12
Общество 03.02.2023 18:12
Пролежавший ночь в снегу мальчик из Волжского попал в реанимацию03.02.2023 14:28
Общество 03.02.2023 14:28
Волгоградский фермер погасил 3,5 миллиона ущерба за лесной пожар03.02.2023 12:07
Общество 03.02.2023 12:07