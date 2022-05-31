Общество

ГУП «Волгоградавтотранс» второй раз избежало банкротства

Общество 31.05.2022 19:31
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31.05.2022 19:31


Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство о банкротстве крупнейшего пассажирского перевозчика региона – ГУП «Волгоградавтотранс». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда. Причиной прекращения производства по делу стало погашение долга государственного предприятия перед компанией «Инфорком-центр»  за поставки топлива на сумму более 5 миллионов рублей, которая и обратилась в суд с требованием признать банкротом должника. В процессе рассмотрения дела предприятие также погасило задолженность и перед ООО «Альфа-Дизайн», которое заявлялось в качестве еще одного кредитора.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ИА «Высота 102» ранее поясняли, что ведомством принимаются меры по заключения мирового соглашения на реструктуризацию задолженности.  
Напомним, это уже не первая попытка признать банкротом крупнейшее автотранспортное предприятие региона. Весной прошлого года  с заявлением о признании предприятия банкротом в арбитражный суд  обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области в связи с задолженностью ГУПа перед бюджетом в размере 41 миллиона рублей. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли  из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных из-за ограничений. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками и избежать процедуры банкротства.  
Справка. ГУП "Волгоградавтотранс" состоит  из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние,  соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.



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