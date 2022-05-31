ГУП «Волгоградавтотранс» второй раз избежало банкротства

Напомним, это уже не первая попытка признать банкротом крупнейшее автотранспортное предприятие региона. Весной прошлого года с заявлением о признании предприятия банкротом в арбитражный суд обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области в связи с задолженностью ГУПа перед бюджетом в размере 41 миллиона рублей. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных из-за ограничений. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками и избежать процедуры банкротства.
Справка. ГУП "Волгоградавтотранс" состоит из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние, соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.