







Фермеры Нехаевского района Волгоградской области приняли решение о сборе средств для закупки беспилотников для бойцов, участвующих в спецоперации. Как рассказал ИА «Высота 102» фермер Павел Макеев, с осени прошлого года, после объявления мобилизации районные сельхозпроизводители уже пятый раз принимают участие в акциях по сбору средств, продуктов питания и техники, которую отправляли затем в зону СВО.





- На собрании приняли решение, что с каждого гектара сельхозземель выделим по 20-25 рублей. У кого-то вышло по 30 тысяч, у кого-то больше или меньше. Сейчас беспилотники нужны на СВО, стоимость их от 200 тысяч и даже до миллиона. Но мы решили, что не будем покупать дорогие – срок их жизни там может быть несколько минут, - пояснил Павел Макеев.





По словам фермера, он и его коллеги уже собирали средства на закупку продуктов питания, медикаментов и техники, из которых формировали гуманитарный конвой. Очередная партия помощи будет отправлена уже на днях из Урюпинского района. Присоединятся к акции и жители Нехаевского и других близлежащих районов.





- Во всех деревнях уже пекут пирожки, - поделился Павел Васильевич. – Люди собирают продукты, соленья-варенья, кто что может.