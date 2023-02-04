Общество

Волгоградские фермеры объявили сбор на закупку квадрокоптеров для СВО

Общество 04.02.2023 13:48
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04.02.2023 13:48



Фермеры Нехаевского района Волгоградской области приняли решение о сборе средств для закупки беспилотников для бойцов, участвующих в спецоперации. Как рассказал ИА «Высота 102» фермер Павел Макеев, с осени прошлого года, после объявления мобилизации районные сельхозпроизводители уже пятый раз принимают участие в акциях по сбору средств, продуктов питания и техники, которую отправляли затем в зону СВО.

- На собрании приняли решение, что с каждого гектара сельхозземель выделим по 20-25 рублей. У кого-то вышло по 30 тысяч, у кого-то больше или меньше. Сейчас беспилотники нужны на СВО, стоимость их от 200 тысяч и даже до миллиона. Но мы решили, что не будем покупать дорогие – срок их жизни там может быть несколько минут, - пояснил Павел Макеев.

По словам фермера, он и его коллеги уже собирали средства на закупку продуктов питания, медикаментов и техники, из которых формировали гуманитарный конвой. Очередная партия помощи будет отправлена уже на днях из Урюпинского района. Присоединятся к акции и жители Нехаевского и других близлежащих районов.

- Во всех деревнях уже пекут пирожки, - поделился Павел Васильевич. – Люди собирают продукты, соленья-варенья, кто что может.


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