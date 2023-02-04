В Кировском районе Волгограда «ВАЗ-2111» снес столб

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 04.02.2023 11:04
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04.02.2023 11:04
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Кировском районе Волгограда легковой автомобиль снес световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня, 4 февраля ночью.
«ВАЗ-2111» под управлением 22-летнего водителя двигался в сторону ул. Кирова и напротив дома №1 по ул. Самарская врезался в столб ЛЭП.
Водитель и его 22-летняя пассажирка госпитализированы с травмами.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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