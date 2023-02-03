Общество

Пролежавший ночь в снегу мальчик из Волжского попал в реанимацию

Общество 03.02.2023 14:28
0
03.02.2023 14:28

В одной из больниц Волжского Волгоградской области врачи борются за жизнь пятилетнего мальчика, пролежавшего в снегу несколько часов после падения из окна третьего этажа. 

— Ребенок доставлен в детскую больницу Волжского, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачами состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Находится в реанимации. 

Напомним, что ребенка лежащего на земле накануне утром обнаружили прохожие. Мальчика нашли у одного из домов по улице Машиностроителей. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, задержана 41-летняя мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ — оставление в опасности. 

Что побудило женщину оставить ребенка одного, и где она находилась всю ночь — читайте по ссылке.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.02.2023 18:12
Общество 03.02.2023 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2023 12:07
Общество 03.02.2023 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2023 11:25
Общество 03.02.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2023 09:43
Общество 03.02.2023 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.02.2023 09:24
Общество 03.02.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2023 08:57
Общество 03.02.2023 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2023 08:07
Общество 03.02.2023 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2023 06:29
Общество 03.02.2023 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 22:23
Общество 02.02.2023 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 22:02
Общество 02.02.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 21:36
Общество 02.02.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 21:00
Общество 02.02.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 20:11
Общество 02.02.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 20:10
Общество 02.02.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:59
Общество 02.02.2023 17:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:36
На Мамаевом кургане в Волгограде хотят установить памятник астраханцамСмотреть фотографии
18:12
Рост давления и похолодание до -15 °С: синоптики рассказали о погоде на новой неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Перевернуло несколько раз. В Волжском насмерть снесли женщину на переходе: видеоСмотреть фотографии
16:25
Бочаров: в Волгограде к 9 Мая установят бюст Шарля де ГолляСмотреть фотографии
16:19
Снесло на «встречке»: в Волгограде на видео попала странная авария у АЗССмотреть фотографии
16:02
ПСБ приобретает банки Донецкой и Луганской Народных РеспубликСмотреть фотографии
15:12
Серийного угонщика в Волгоградской области поймали после огненного ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
14:31
СК: в Волгограде задержан находившийся в бегах предполагаемый убийцаСмотреть фотографии
14:28
Пролежавший ночь в снегу мальчик из Волжского попал в реанимациюСмотреть фотографии
13:39
Банк Уралсиб начал получать ипотечные заявки через платформу TYMYСмотреть фотографии
13:13
Волгоградец получил 2 года строгача за «расстрел» машины ППС обломками кирпичаСмотреть фотографии
12:37
Мать ушла в загул на всю ночь: в Волжском ребенок несколько часов пролежал на снегу после падения из окнаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер погасил 3,5 миллиона ущерба за лесной пожарСмотреть фотографии
11:25
«Он пошел бы на СВО в любом случае»: в Волгоградской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области вор разобрал крышу и потолок, чтобы влезть в магазинСмотреть фотографии
10:41
Современная связь: «Ростелеком» расширил оптическую сеть в ВолжскомСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде объявлен розыск водитель, сбивший в Советском районе женщинуСмотреть фотографии
10:28
Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева оставили в СИЗОСмотреть фотографии
10:04
«Женщина в реанимации»: два человека пострадали на пожаре в двухэтажке ВолгоградаСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде мобилизовали военных коммунальщиков для очистки крышСмотреть фотографии
08:57
«Глазам не верим!»: в Волгоградской области внезапно упали цены на пропанСмотреть фотографии
08:07
Под Волгоградом открыли Аллею памяти в честь погибших в СВОСмотреть фотографии
06:29
Юбилей Сталинградской Победы: смотрим самые яркие фото- и видеокадры за два дняСмотреть фотографииCмотреть видео
22:23
«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира ПутинаСмотреть фотографии
22:02
Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютомСмотреть фотографии
21:36
«В целом обстановка у вас хорошая»: Путин на встрече с Бочаровым подвел итоги визита в ВолгоградСмотреть фотографии
21:00
Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видеоСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде показали спектакль под открытым небом об обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:10
Перед въездом в Волгоград образовались многокилометровые пробкиСмотреть фотографии
17:59
Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдетсяСмотреть фотографии
 