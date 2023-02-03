Пролежавший ночь в снегу мальчик из Волжского попал в реанимацию

В одной из больниц Волжского Волгоградской области врачи борются за жизнь пятилетнего мальчика, пролежавшего в снегу несколько часов после падения из окна третьего этажа.

— Ребенок доставлен в детскую больницу Волжского, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачами состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Находится в реанимации.

Напомним, что ребенка лежащего на земле накануне утром обнаружили прохожие. Мальчика нашли у одного из домов по улице Машиностроителей. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, задержана 41-летняя мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ — оставление в опасности.

Что побудило женщину оставить ребенка одного, и где она находилась всю ночь — читайте по ссылке.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»