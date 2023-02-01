В Волгограде 100-летие гражданской авиации отметят в эко-парке у пруда









Международный аэропорт Волгограда готовится отметить 100-летие гражданской авиации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, мероприятие с ведущим и праздничными столами запланировано в эко-парке «Ангарский», который был открыт летом 2020 года у одноименного пруда.

На праздник планируют потратить 3 миллиона рублей - это начальная стоимость закупки. Она проводится у единственного поставщика, участником которой может быть только субъект малого или среднего предпринимательства. Заказчиком выступает ПАО «МАВ».

Согласно документам закупки, ведущий будет развлекать гостей не менее 3 часов 10 февраля. Для мероприятия обязательно музыкальное сопровождение, которое будет утверждаться заказчиком. Исполнитель должен обеспечить выступление не менее трех вокально-инструментальных ансамблей. На парковой территории, которую арендуют на сутки, установят специальные фотозоны. В стоимость контракта также входит оплата услуг профессионального фотографа, кейтеринг и последующая уборка и вывоз мусора.

Справка.

100 лет гражданской авиации России исполнится 9 февраля 2023 года. В этот день 9 февраля 1923 Совет Труда и Обороны (СТО) принял постановление об организации Совета по гражданской авиации при Главвоздухфлоте. Этот день стал официальной датой рождения Гражданской авиации СССР. Указом президента РФ от 9 февраля 2013 года в России 9 февраля отмечается День работника гражданской авиации.



