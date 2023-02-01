«Победа» запускает авиарейсы из Волгограда в Стамбул

Лоукостер «Победа» открыл новый авиарейс из Волгограда в Стамбул. Объявление на сайте авиакомпании опубликовано сегодня, 1 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», полёты по этому маршруту начнутся 8 марта 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам.

Как пояснили в Волгоградском аэропорту, вылет из города-героя запланирован на 10:35, прибытие из Стамбула – 15:30. Время в пути в одном направлении составит 3 часа 50 минут.

На маршруте будут курсировать самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажирских кресел.