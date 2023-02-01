Министр спорта Матыцин 1 февраля посетит с рабочим визитом Волгоград

В Волгоград сегодня, 1 февраля, с рабочим визитом прибудет Министр спорта РФ Олег Матыцин. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение дня чиновник посетит в городе-герое спортивные объекты, а также пообщается с журналистами.

По информации источника информагентства в администрации региона, приезда Олега Матыцина во второй половине дня ждут сегодня в волгоградской физкультурной академии, а также на «Волгоград Арене». На построенном к ЧМ-2018 стадионе министру спорта представят приоритетные проекты спортивных объектов Волгоградской области.

Пресс-подход с участием Олега Матыцина состоится уже ближе к вечеру 1 февраля.