В СВО на Украине погиб Владимир Смирнов из Волгоградской области

Общество 31.01.2023 16:27
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31.01.2023 16:27
Печальное известие пришло из Камышина Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал администрации городского округа, в ходе СВО на Украине погиб житель Камышина Владимир Смирнов.
- Владимир Борисович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Владимира Смирнова искренние соболезнования, - говорится в некрологе.
Других подробностей в администрации Камышина корреспонденту ИА «Высота 102» не сообщили, пояснив, что не могут назвать ни возраст, ни звание погибшего воина.
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