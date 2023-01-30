Волгоградское УФАС заблокировало конкурс на копку могил









Волгоградское УФАС приостановило конкурс на оказание работ по подготовке могил. Как сообщили ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольный орган, в ведомство поступила жалоба ООО «Радоница» на действия организатора конкурса – МУ «Горэколес». В УФАС пояснили, что договор, заключенный до рассмотрения жалобы, будет считаться ничтожным. Заседание в антимонопольном органе состоится 3 февраля.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102» , в конце прошлого года власти Волгограда объявили о проведении открытого конкурса по отбору организации, осуществляющей подготовку могил для погребения. Победителя должны были объявить 28 января.





Победитель конкурса получит право на подготовку мест погребения и ячеек для колумбария на 45 кладбищах Волгограда и острова Сарпинский. Ориентировочный объем работ по договору, который будет заключен с одной-единственной организацией, составит около 12000 мест погребения в год.





Напомним, ранее в решении городских властей об объявлении конкурса на выбор организации, которой доверят подготовку могил, прокуратура и УФАС увидели противоречия федеральному закону о похоронном деле.



