Общество

В Волгограде объявили конкурс на подготовку 12 тысяч могил

Общество 31.12.2022 08:13
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31.12.2022 08:13


В Волгограде объявлен конкурс на оказание услуг по подготовке могил для захоронения умерших и ячеек колумбария, а также для монтажа надгробий. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте мэрии.

Заказчиком услуг выступило МУ «Горэколес». Согласно технической документации, победителем конкурса объявят организацию, которая предложит лучшие условия для оказания данных услуг, то есть без объявления начальной цены. Предполагаемый объем работ – подготовка 12 тысяч могил до конца 2024 года.

Работы планируется проводить на 45 кладбищах Волгограда – во всех районах города, кроме Центрального. Прием заявок продлится с 29 декабря 2022 года по 27 января 2023. А победитель будет определен 28 января.

Напомним, в начале 2022 года прокуратура и Волгоградское УФАС оспорило решение городских властей после изменения правил оказания похоронных услуг передать право на подготовку мест захоронения хозяйствующему субъекту. По мнению данных ведомств, это противоречит антимонопольному законодательству в части ограничения конкуренции.



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