Суд расторг волгоградский брак двоеженца из Армении









Волгоградский областной суд признал законным решение Ворошиловского районного суда о признании недействительным брака, заключенного в Волгограде мужчиной, имеющим законную жену в Армении.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в суд обратилась первая супруга мужчины, с которым у нее возник спор о разделе совместно нажитого имущества.

Женщина сообщила, что они поженились в 1976 году в Армении. В браке у них родилось трое детей. Совместное хозяйство супруги вели до 1995 года, а потом расстались, но официально отношения не расторгали. Сейчас женщина узнала, что ее муж в 1998 году зарегистрировал новый брак в России. Она просила суд признать супруга утратившим право пользования жилым домом, а также признать его новый брак недействительным.

Указанная женщиной информация нашла свое подтверждение в суде. Установлено, что при подаче в орган ЗАГС заявления о вступлении в брак с другой женщиной он указал, что ранее в браке не состоял. В качестве доказательства он представил российский паспорт, где отметка о регистрации брака отсутствовала.

Ворошиловский районный суд признал мужчину нарушившим статью 14 Семейного кодекса РФ, согласно которой не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. Двоеженец не согласился с решением и обжаловал его, но апелляционная инстанция оставила его жалобу без удовлетворения.



