В Волгоградской области организована проверка по факту смерти 63-летнего жителя Новоаннинского Волгоградской области, чье тело нашли в сгоревшем у дома автомобиле. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне в переулке Пролетарском.

— 28 января примерно в 23.47 поступил сигнал о возгорании. По всей площади горел автомобиль ВАЗ-2107. Расчеты 47-й ПСЧ ликвидировали горение в 00.00. Причину пожара установит экспертиза, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В СУ СК РФ по региону пояснили, что тело обнаружено на водительском сиденье.

— Мужчина обнаружен после ликвидации возгорания автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного у дома в городе Новоаннинском. Погибший являлся местным жителем, вел бродяжнический образ жизни, злоупотреблял спиртным, — рассказала официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Указанная машина принадлежала женщине, также проживающей в одном из домов по переулку Пролетарскому. Автомобиль находился технически в исправном состоянии, двери были в положении «открыто».

Как уточнила Буянова, предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

— Очаг возгорания находился в месте обнаружения тела — на водительском сиденье. Кроме термических ожогов, иных повреждений на трупе не обнаружено, — резюмировали в пресс-службе волгоградского следкома.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»