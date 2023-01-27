В Волгограде ко 2 февраля помыли мост через Волгу









Генеральную уборку устроили дорожники на мостовом переходе через Волгу. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в связи с подготовкой к празднованию 80-й годовщины победы в Сталинградской битве подрядными организациями выполняются работы по мойке асфальтового покрытия и технических элементов обустройства.













Также мостовое сооружение украшается к предстоящей дате флажками, флагами и баннерами с символикой праздника.