Общество

В Волгограде вспоминают трагически погибшего замначальника ГУВД Юрия Степаненко

Общество 27.01.2023 15:00
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27.01.2023 15:00

В Волгограде сегодня, 27 января, вспоминают трагически погибшего 21 год назад заместителя начальника ГУВД Волгоградской области Юрия Степаненко. Вертолет, в котором находился полковник полиции, был сбит в 2002 году во время перелета из Ханкалы в Шелковскую.   

– Экипаж проявил мужество и отвагу, высокое самообладание и до последнего момента боролся за жизнь пассажиров и живучесть вертолета, пытаясь посадить горящую машину. Все члены экипажа и 11 пассажиров погибли, – напоминают сегодня события 20-летней давности в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Указом Президента РФ от 16.02.2002 г. №173 Юрий Степаненко был посмертно награжден орденом Мужества. Приказом МВД России от 11 марта 2005 г. навечно зачислен в списки личного состава ГУ МВД России по Волгоградской области.

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