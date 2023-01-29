СУ СКР по Волгоградской области напоминает об актуальных способах связи для подачи обращений и жалоб. Как сообщает ИА «Высота 102», с сотрудниками ведомства можно взаимодействовать как в реальном времени, записавшись, к примеру, на прием, так и посредством соцсетей, интернет-приемной, а также позвонив на специально открытые телефонные линии.

— Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из сообщений, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, — рассказала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате.

СУ СКР по Волгоградской области принимает обращения следующими способами:

Телефон для справочной информации: 8 (8442) 30-20-11

Телефон доверия: 8 (8442) 23-66-83

Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию РФ: 8-800-201-79-76

Круглосуточный телефон «Ребенок в опасности»: 8-800-201-05-03

Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (8442) 30-20-20

Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8-800-101-77-34

Интернет-приемная

Социальные сети

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что заявители могут подать обращения в любое время:

по вопросу возбуждения и расследования уголовных дел,

по проведению процессуальных проверок,

жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России по Волгоградской области,

по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления,

для уточнения информации о ранее поданном заявлении,

сообщение важной для следственных органов информации.

Управление СУ СКР по Волгоградской области располагается по адресу: 400066, Волгоград, улица Мира, дом 24А.

Согласно статистике, за 2022 год СУ СКР по Волгоградской области рассмотрело 6331 обращение граждан и организаций, в том числе по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, соцобеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого, 2373 гражданина были приняты на личном приеме должностными лицами волгоградского следкома.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»