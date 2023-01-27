В честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгоградскую область прибудет интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». С 29 января по 4 февраля он сделает остановки на четырех станциях: Камышин (с 29 по 30 января), Волгоград-1 (с 31 января по1 февраля), Сарепта (2 февраля) и Донская (с 3 по 4 февраля). В указанные дни поезд будет открыт для посещения с 10:00 до 19:00. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.

В составе «‎Поезда Победы» – десять вагонов, в каждом из которых располагается экспозиция, посвященная определенному периоду военного времени. Получасовую экскурсию проводит цифровой персонаж – девушка Лидия, прообразом для которой стала машинист Елена Чухнюк, возившая эшелоны на фронт. Посетители услышат ее рассказ с помощью индивидуальных аудиогидов.

В выставочных вагонах установлено более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Кроме того, в проекте задействовано 150 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, 400 кв. м декораций и 4000 предметов реквизита. Уникальная передвижная мультимедийная экспозиция «Поезда Победы» включает в себя десятки детализированных скульптурных изображений.

Осмотреть экспозицию все желающие могут после получения бесплатного электронного билета. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф, выбрать город, дату и время посещения. Входные билеты поступают на сайт за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город. Количество билетов на каждый сеанс - ограничено. Одновременно в одном вагоне смогут находиться не более 12 посетителей.

Пригласительный билет предоставляет возможность на бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому от 18 лет и его детям (внукам) от 6 до 17 лет включительно без их отдельной регистрации. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых, но при условии отдельной регистрации.

Фото сайта Приволжской железной дороги