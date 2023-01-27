«Это был ад»: опубликовано видео горящих фур на трассе Волгоградской области

Расследования 27.01.2023 08:56
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27.01.2023 08:56
Появилось жуткое видео масштабного пожара, который вспыхнул после столкновения грузовиков в Волгоградской области. Кадры предоставлены ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».
Выяснились также новые обстоятельства трагедии, которая унесла жизнь человека.
- По предварительной информации, 26 января 2023 года в 18-30 час. на 603 км. автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе области 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Freightliner Columbia», двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Freightliner» под управлением 45-летнего водителя. После чего произошло возгорание автомобилей.
В результате ДТП водитель автомобиля «Freightliner Columbia» погиб на месте. Его тело обнаружили после тушения пожара, оно сильно обгорело.
Напомним, о страшном пожаре, который произошел после столкновения большегрузов, ИА «Высота 102» сообщало накануне.
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