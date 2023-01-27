«Это был ад»: опубликовано видео горящих фур на трассе Волгоградской области



















Появилось жуткое видео масштабного пожара, который вспыхнул после столкновения грузовиков в Волгоградской области. Кадры предоставлены ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Выяснились также новые обстоятельства трагедии, которая унесла жизнь человека.





- По предварительной информации, 26 января 2023 года в 18-30 час. на 603 км. автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе области 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Freightliner Columbia», двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Freightliner» под управлением 45-летнего водителя. После чего произошло возгорание автомобилей.





В результате ДТП водитель автомобиля «Freightliner Columbia» погиб на месте. Его тело обнаружили после тушения пожара, оно сильно обгорело.





Напомним, о страшном пожаре, который произошел после столкновения большегрузов, ИА «Высота 102» сообщало накануне.



