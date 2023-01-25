В Михайловской ЦРБ спасли женщину с разрывом сердца после ДТП с автобусом

Общество 25.01.2023 16:11
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25.01.2023 16:11
Врачи Михайловской ЦРБ в Волгоградской области провели операцию на работающем сердце пассажирке автобуса, которая пострадала в жестком ДТП.
Напомним, это дорожное происшествие случилось в ночь с 11 на 12 января на 762-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Рейсовый автобус, который направлялся из Москвы в Махачкалу, столкнулся с грузовиком Iveco, который выехал ему навстречу. Пострадало 9 человек из 14, которые находились в автобусе. В числе пострадавших была и женщина 1990 года рождения, которую оперативно доставили в ЦРБ с политравмой. Подробности спасения пациентки с тяжелой травмой стали известны только сегодня.
- При поступлении пациентка была обследована на компьютерном томографе и аппарате ультразвуковой диагностики. В результате диагностики обнаружена кровь в перикарде, которая могла привести к тампонаде сердца и летальному исходу, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. - Врачи районной больницы приняли решение о срочном оперативном вмешательстве. Хирургам Михайловской ЦРБ удалось определить источник кровотечения и успешно завершить операцию на работающем сердце.
На сегодняшний день женщина продолжает лечение в Волгограде.
Михайловская ЦРБ относится к медучреждениям второго уровня. Здесь оказывается помощь не только жителям городского округа, но и других районов области. До конца 2024 года в Михайловке планируют открыть региональный сосудистый центр в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
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