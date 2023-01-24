На сайте «Первого канала» сегодня, 24 января, опубликовали выпуск передачи «Мужское / Женское», затрагивающий ситуацию с аварийным домом № 18 по улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда. В одном из фрагментов ведущий программы Александр Гордон по видеосвязи в бессильной ярости буквально набросился на сотрудников мэрии города-героя, позволяя себе отпускать довольно оскорбительные выражения в их адрес.

Оказалось, что на кадрах, опубликованных в этом году, показано продолжение истории с задержанием съемочной группы «Первого канала» в администрации Волгограда, произошедшим 12 сентября 2022-го. Как пояснили тогда в горадмине, в здание пытались пройти стримеры программы «Мужское / Женское» и у них произошла стычка с охранником на входе. Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», московских гостей увезли в райотдел для дачи объяснений, после чего отпустили.

Примечательно, что опубликованный сегодня двухминутный ролик был записан спустя сутки после первого инцидента, произошедшего осенью прошлого года. Как поясняет на видео Гордон, он пошел на эксперимент в прямом эфире, желая выяснить «может они (администрация Волгограда, — прим. ред.) изменили свою точку зрения».

На кадрах видно, как девушка, представившаяся редактором федерального канала, хочет пройти к главе города. На ее пути встает охранник, который, с ее слов, вызывает группу быстрого реагирования. В этот момент посетительница передает слово Александру Гордону, который начинает «давить» своим авторитетом простого ЧОПовца.

Гордон, судя по опубликованным кадрам, начинает угрожать уголовным преследованием охранникам, после чего срывается и обзывает работающих в мэрии дебилами. Затем в кадре появляется руководитель контрольного управления администрации, который вежливо просит ведущего никого не оскорблять и начать конструктивный диалог. На что Гордон начинает цитировать подошедшему специалисту закон о «Средствах массовой информации».

В полной версии видео, доступной на сайте, Гордон, в конце концов, отказывается от диалога, сообщая, что «говорить надо не здесь, а в прокуратуре».

Источник, знакомый с ситуацией по первому инциденту в здании администрации Волгограда считает, что «произошедший осенью конфликт похож на спланированную провокацию, потому что журналисты федеральных каналов так себя не ведут и так не работают». Наш собеседник уточнил, что, «видимо, корреспондентам не хватает опыта, ведь существуют определенные правила для прохода в здания исполнительной и законодательной власти».

Видео: «Первый канал»

