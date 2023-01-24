Волгоградца за монтаж фонтана, где погибла девочка, отправили в колонию

В Волгоградской области вынесен приговор в отношении работника подрядной организации, смонтировавшего фонтан, в котором от удара током погибла 9-летняя девочка. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в июле 2020 года в Даниловском районе.

— Собранные Котовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении работника подрядной организации, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Уточняется, что суд приговорил виновного к двум годам колонии общего режима.

По версии следствия, летом 2018 года между администрацией сельского поселения и ИП был заключен договор подряда. Исполняя его, виновный без проектной документации построил фонтан в сельском парке. Работы были выполнены крайне некачественно. Электропроводку в чаше фонтана не оснастили механической защитой, а установленный там же погружной насос не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях. Также, что немаловажно — отсутствовало устройство автоматического отключения питания.

Тем не менее, архитектурную конструкцию ввели в эксплуатацию. Фонтан функционировал два года. 5 июля 2020 года девятилетняя девочка вместе с подругой гуляла по парку. Играя возле фонтана, одна из них уронила кепку в наполненную водой чашу, но достать ее уже не смогла. Ребенок получил сильнейший удар током, оказавшись в воде. Школьница погибла на месте происшествия.

Ранее главу Березовского сельского поселения виновным Даниловский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Малову назначили два года колонии-поселения. Между тем сам фигурант уголовного дела, комментируя вступившее в силу решение суда, подчеркнул, что не согласен с приговором. По словам бывшего главы, он просто понадеялся на подрядчика, который допустил существенную ошибку в конструкции фонтана, о чем Малов даже не подозревал.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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