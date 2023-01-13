На Украине погиб 48-летний Андрей Барышников из Волгоградской области

В Камышине Волгоградской области сегодня, 13 января, похоронили погибшего в спецоперации по защите Донбасса 48-летнего Андрея Барышникова. Мужчина ушел на фронт по частичной мобилизации.

— В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин Андрей Барышников, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение администрации Камышина. — Андрей Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

Известно, что погибший до призыва на военную службу работал в ООО «Камышинский Текстиль». На предприятии журналисту информагентства рассказали, что Андрей Барышников до мобилизации в войска трудился мастером ткацкого цеха.

Фото: администрация Камышина

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