«Его дочке всего шесть»: на СВО погиб 46-летний лесничий из станицы Волгоградской области

Сегодня в станице Глазуновской Кумылженского района простятся с участковым лесничим Подтелковского лесничества Олегом Николаевым, погибшим при выполнении задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины.

Олегу Валентиновичу было 46 лет. У него остались жена и 6-летняя дочь.

– Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Николаева. В лесничестве и станице его знали как человека ответственного, добросовестного, творческого и неравнодушного. Преждевременный уход из жизни Олега Валентиновича стал тяжелой потерей для Кумылженского лесничества и всей лесной отрасли региона, – говорится в некрологе.

В ведомстве заверили, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего.