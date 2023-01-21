44-летний Александр Корнеев из Волгоградской области погиб на СВО









Накануне жители Киквидзенского района Волгоградской области простились с Александром Витальевичем Корнеевым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Нива», Александру Витальевичу было 44 года.





Затем переехал в Киквидзенский район Волгоградской области, ставший для него второй родиной.





В комментариях в социальной сети сообщается, что Александр Корнеев был мобилизован осенью прошлого года.





- Александр Витальевич с честью выполнил свой воинский долг, защищая Родину. Посмертно награждён Орденом Мужества. Вечная слава и память солдату! – говорится в некрологе.





Фото сайта газеты "Нива"



Александр родился 25 марта 1978 года в селе Сатракасы Моргаушского района Чувашской АССР. Окончил Озёркинскую основную школу, отслужил срочную службу в Российской армии.