Успеть за 10 дней: центр Волгограда готовят к юбилею Сталинградской Победы

До юбилея Сталинградской Победы остается ровно десять дней. 2 февраля в Волгоград по случаю празднования 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве съедутся делегации из разных регионов России, а также из зарубежных стран. И сегодня город-герой активно готовится к этой встрече.

Фотограф ИА «Высота 102» 23 января показал, что происходит на центральных улицах города в преддверии масштабных мероприятий.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде массовые мероприятия будут проходить два дня. И если 1 февраля гости и жители города-героя будут «разминаться» пробегом по центральной набережной и встречей «Поезда Победы» на ж/д вокзале, то 2 февраля программа будет куда обширней. Начнутся торжества в этот день для большинства волгоградцев с парада на главной городской площади.





На сегодня, сообщает ИА «Высота 102», на Площади Павших борцов в центре Волгограда уже практически готова трибуна. На ней разместятся ветераны и гости города на время проведения парада. По окончании монтажа конструкций начнется установка светового и звукового оборудования. Напомним, что на протяжении двух дней на Аллее Героев впервые в рамках проекта «Мост Памяти» будут демонстрировать световые шоу и инсталляции. Экранами при этом будут выступать как специально смонтированные панно, так и стены домов на Аллее.





Кипит работа в эти дни и на привокзальной площади на станции «Волгоград-1». По информации фотографа ИА «Высота 102», здесь готовят площадку для спектакля-концерта с участием Юрия Башмета. Напомним, он пройдет 2 февраля. 1 февраля на платформу вокзала прибудет «Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная инсталляция с мультимедийным сопровождением, размещенная в движущемся составе поезда.





Кроме прочего, на железнодорожном вокзале с 18.00 до 21.00 1 и 2 февраля одновременно со Мамаевым курганом и музеем-панорамой «Сталинградская битва» состоится показ аудиовизуальных произведений с использованием ранее неопубликованных архивных материалов.









Доделать за 10 дней намеченное в рамках многомиллионного благоустройства торопятся рабочие сегодня на Аллее Героев.









Все основные работы на Аллее завершены, однако все-таки ощущается спешка. Так, по состоянию на 23 января сотрудникам подрядных компаний местами еще оставалось здесь уложить гранитные плиты, другие одновременно все еще шлифовали.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»