Стояли насмерть: в Волгограде установят памятник десантникам 114-го стрелкового полка









Волгоградская городская дума рассмотрит вопрос об увековечивании памяти десантников 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Как сообщили в пресс-службе гордумы, соответствующий проект внесла мэрия. Его рассмотрят на ближайшем заседании представительного органа.

Об установке памятника ходатайствовало региональное отделение Российского военно-исторического общества, которое поддержало инициативу родственников погибших в Сталинграде героев. Комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде одобрила инициативу.

Справка.

114-й гвардейский стрелковый полк в составе 37-й гвардейской стрелковой дивизии принимал участие в Сталинградской битве с августа 1942 года. В конце сентября 1942 года дивизия была передислоцирована с берегов Дона в Сталинград. Под командованием майора Федора Пустовгара 114-й гвардейский стрелковый полк держал оборону западнее хлебозавода №4, где противник наносил основные танковые удары, пытаясь прорваться к тракторному заводу и к Волге. Полк не имел достаточной артиллерийской поддержки, его позиции подвергались непрерывной бомбардировке с воздуха.

Особенно тяжелым для бойцов стал день 14 октября 1942 года, когда немцы начали третий штурм Сталинграда при поддержке своей авиации. За авиаударами следовали массированные артиллерийские обстрелы, после которых разгорелись ожесточенные бои с танками и пехотой противника.

Десантники с боевых позиций не отступили, стояли насмерть. По итогам того страшного дня потери полка составили 850 человек убитыми и ранеными, командир был тяжело ранен. Остатки подразделения были переведены в другие части.

Память о 37-й гвардейской дивизии нашла отражение в архитектурном облике Волгограда: в Тракторозаводском районе есть улица имени командира дивизии Жолудева, на колоннаде ВгТЗ установлена памятная доска, свидетельствующая о стойкости гвардейцев дивизии. Однако память 114-го гвардейского полка пока не увековечена.



