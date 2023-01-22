Представители коммунистического объединения «Пламя» рассказали о нападении на своих сторонников на границе Центрального и Ворошиловского районов недалеко от Морятника (недостроенный комплекс по обучению детей плаванию, расположенный в пойме реки Царицы, — Прим. ред.).

— Мы хотим рассказать всему прогрессивному человечеству, как 21 января 2023 года в Волгограде доблестные ребята из одной очень правой и, без всяких сомнений, очень «антифашистской» организации попытались избавиться от главных виновников текущих неудач матушки Руси — коммунистов, в лице молодого коммунистического объединения Пламя, — сообщили в соцсетях сторонники движения.

По их словам, им неоднократно присылали фото- и видеоматериалы с уничтожением их символики.

— На присылаемых фото и видео «антифашисты» топтали, жгли, срывали наши стикеры и листовки. А в этом месяце к нам пожелали вступить два очень интересных субъекта, — рассказывают участники коммунистического объединения.

Коммунисты уточнили, что с новичками сразу был налажен контакт, однако «они вызвали ряд подозрений своими неосторожными высказываниями и манерой поведения, но товарищи не отнеслись к этому серьезно».

— Новоприбывшие быстро освоились и начали настаивать на общем собрании, навязывая свою дату и место — печально известный жителям Волгограда «морятник». По пути к указанному месту на двух наших товарищей было совершено нападение, — продолжают адепты движения. — На их куртках красовались очень «патриотичные» нашивки одной белогвардейской организации. Один был вооружен ножом, другой выхватил аэрозольный перцовый пистолет. Во время сего действия «антифашисты» поинтересовались: «Почему коммунисты поддерживают Киев?». На что получили правдивый ответ, что ни один настоящий коммунист не становится на сторону Киева или любой другой стороны империалистического конфликта!

Далее, со слов одного из участников объединения «Пламя», их стороннику выстрелили в лицо из аэрозольного перцового пистолета. Сообщается, что на место происшествия была вызвана полиция.

Корреспонденты ИА «Высота 102» направили в ГУ МВД России по Волгоградской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нападением.

Фото: архив ИА «Высота 102»