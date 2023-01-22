Один из пострадавших в аварии с участием легковушки и кроссовера в поселке Краснооктябрьском в Волжском Волгоградской области переведен из реанимации. Состояние остальных жертв ДТП остается прежним.

— В травматологическое отделение переведен 63-летний мужчина, — пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние остальных пострадавших без изменений.

Напомним, что дорожный инцидент в Волжском произошел 20 января примерно в 14.15. По предварительным данным ГУ МВД по региону, 63-летний водитель ВАЗ-2110 двигался по улице Просторной и рядом с домом № 14, совершая поворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с кроссовером Skoda Karoq.

В результате аварии, по уточненным данным полиции, получили травмы водитель отечественной легковушки и трое его несовершеннолетних пассажиров. Также в больницу попала 73-летняя пассажирка автомобиля Skoda.

Ранее врачи сообщали, что двое взрослых находятся в реанимационном отделении больницы имени Фишера, их состояние оценивалось как тяжелое. В свою очередь дети, по данным регкомитета здравоохранения, госпитализированы в больницы Волгограда и Волжского в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области